В Северной столице за текущий месяц от снега очистили более 5 000 крыш

За февраль в Петербурге было очищено от снега более пяти тысяч крыш домов. Данная информация была предоставлена жилищным комитетом.

Карнизы и водосточные трубы пришлось очищать от снега примерно десять тысяч раз. Каждый день в Петербурге работают более 1 000 кровельщиков. Качество уборки и очистки крыш было проверено в ряде районов города, включая Красносельский, Кировский, Фрунзенский, Василеостровский и другие.

Сообщается, что в Красносельском и Кировском районах уборка была выполнена недостаточно качественно: в нескольких дворах не были обработаны подходы к зданиям противогололедными материалами, а также, не везде был полностью убран снег.