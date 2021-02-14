В Петропавловском соборе прошло воскресное богослужение

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий провел воскресную божественную литургию в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. На богослужении присутствовал директор Государственного музея истории Санкт-Петербурга Владимир Кириллов.

Петропавловский собор заложили в год основания города – в 1703 году. В 1703 году на Заячьем острове был построен первый деревянный храм. Через девять лет на его месте начали возводить каменный собор. Автором проекта собора стал архитектор Доминико Трезини. Храм является усыпальницей императоров России от Петра I до Николая II/