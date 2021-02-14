Добровольцы дарят петербуржцам цветы и открытки в честь Дня всех влюбленных

Необычную акцию решили провести петербуржские добровольцы в День всех влюбленных. Корреспондент телеканала «Санкт-Петербург» Александр Лозовой наблюдал за происходящим у станции метро «Петроградская».

Как сообщил Александр Лозовой, вторая часть акции «С любовью в сердце» проходит у станции метро «Василеостровская». Она продлится до 14 часов. Акцию организовал Центр городских волонтеров при поддержке комитета по молодежной политике Петербурга и Фонда продовольствия «Русь».

Согласно проведенной статистике, самый лучшим подарком в этот день является внезапное путешествие. Вторую позицию в этом рейтинге люди выделили романтический ужин, а на третьем — поход в кино или театр.

Одним из популярных подарков остаются красные розы, которые уже давно стали символом сильных чувств. Покупателей убеждают, что цветы, приподнесенные с искренней любовью, простоят намного дольше.

Кроме того, помимо букетов и романтических ужинов, 14 февраля вторую половинку можно будет удивить очень необычным подарком и по доступной цене.

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