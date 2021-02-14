В Москве и Петербурге женщины стоят в цепи солидарности

В Москве и Петербурге женщины выстраиваются в цепи солидарности, чтобы выразить свою поддержку политическим заключенным и жене оппозиционера Алексея Навального Юлии Навальной.

В Петербурге акция проходит у памятника жертвам политических репрессий.

Акция была анонсирована активисткой и художницей Дарьей Серенко. Выстраиваясь в цепи, женщины выражают свою солидарность с женщинами-политзаключенными, которые пострадали от действий сотрудников правоохранительных органов во время мирных протестов.