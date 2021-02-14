Петербуржцы заметили у Гостиного двора скопление автобусов с полицейскими

У Гостиного двора припарковано несколько пассажирских автобусов со словом «Заказной» на табло. В автобусах находятся сотрудники правоохранительных органов.

Скопление автобусов обусловлено возможностью задержаний в связи с несанкционированным флешмобом в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Как и в прошлые выходные, на Дворцовой площади и у Гостиного двора установили оранжевые защитные ограждения. СК и Генпрокуратура предостерегали жителей России от участия в несогласованных мероприятиях в это воскресенье.