«Очень странно»: критик Сергей Соседов прокомментировал награждение сына Дмитрия Киселева

Новость о награждении сына Дмитрия Кисилева облетела все СМИ, а критик Сергей Соседов не удержался от комментариев по этому поводу. За что многие россияне обозлились на него.

Дело в том, что певец ЮрКисс получил в 23-года орден «За заслуги перед Отечеством» II степени за музыкальные успехи. Примечательно, что певец является сыном Дмитрия Кисилева, работающего ведущим на телеканале «Россия 1».

«Я не знаю, кто такой ЮрКисс, никогда не слышал его голоса. Очень странно — в 23 года получать такие награды. Президенту виднее, конечно, за какие заслуги он пожаловал орден этому исполнителю», — прокомментировал критик.

Сергей Соседов посчитал награждение обычным явлением, так как награды уже давно обесценены.

«В советское время тоже были протекции — награды не всегда получали заслуженно. Очень часто наряду с достойными людьми медали получали никому не известные люди», — добавил Сергей.