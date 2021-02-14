Жириновский сообщил секрет счастливого брака в честь 14 февраля

Накануне Дня всех влюбленных Владимир Жириновский, лидер партии ЛДПР, поделился с россиянами секретом долгого и счастливого брака. По его словам, необходимо спать в разных комнатах или хотя бы кроватях, что позволит партнерам соскучиться друг по другу.

«Как спят обычно муж с женой? Вы же плюхаетесь в одну кровать! То есть спят в одной кровати и мешают друг другу всю ночь спать и не высыпаются. Спать нужно в отдельных кроватях», — пояснил политик.

Согласно мнению Жириновского, в идеале нужно разъехаться по разным квартирам, соскучиться и отношения заиграют новыми красками. Ведь проживая в одной квартире, пара часто ссорится и партнеры надоедают друг другу.

«[Если] у вас разные квартиры, тогда вы каждый раз встречаетесь, как на свидание, вы соскучились, у вас есть желание побыть вместе», — добавил Жириновский.