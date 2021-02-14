Кировский и Красносельский районы стали худшими по качеству уборки снега

13 февраля, в субботу, в ходе проверки качества уборки снега во внутриквартальных территориях было выявлено 2 района города, где с этой задачей справились хуже всех.

Так, в Петербурге Красносельский и Кировский районы признаны самыми плохими в уборке снега и очистке крыш. Среди нарушений выявили неочищенные внутриквартальные территории, а также отсутствие обработки дорог противогололедными материалами. Проверка проходила с помощью руководства жилищного комитета города. об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Известно, что с начала февраля в Петербурге было очищено более 5 тысячи крыш, а кровля была частично очищена более 10 тысяч раз.