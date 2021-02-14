Экс-супруга Епифанцева объяснила, почему актер прибежал спасать ее без обуви

Появились новые подробности драки Владимира Епифанцева в баре отеля. Общественность интересовало, почему актер прибежал босиком. Бывшая жена артиста дала комментарии по этому поводу на своей страничке в Инстаграм.

«Володя находился в номере, когда ему раздался звонок от меня с просьбой позаботиться о сыне, потому что я жду скорую и истекаю кровью. Кровь на тот момент остановить не могли. Надеюсь, это снимает вопросы по поводу того, почему он примчался так быстро и был босиком», — объяснила Анастасия Веденская.

Напомним, драка произошла во время застолья по случаю премьеры фильма, в котором Анастасия сыграла главную роль. Подвыпившая гостья ударила экс-супругу Владимира бокалом по голове. Истекая кровью, актриса позвонила бывшему мужу и попросила его приглядеть за сыном. Владимир Епифанцев резко выскочил из номера, забыв надеть ботинки, и ударил обидчицу по лицу ладонью. Вскоре завязалась драка между Епифанцевым и защитником нападавшей.