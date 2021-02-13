"Старик белый с бородой": Галкин и Ургант пошутили по поводу нового имиджа Киркорова

Максим Галкин в эфире шоу «Вечерний Ургант» пошутил по поводу нового имиджа Филиппа Киркорова.

Недавно артист, который раньше постоянно носил черную шевелюру, вернул себе натуральную седину. Поп-король российской эстрады отметил, что седина появилась у него еще в подростковом возрасте. По словам Киркорова, ему надоело краситься.

Новый образ певца вызвал бурную реакцию не только у его фанатов, но и у других звезд.

Юморист Максим Галкин отметил, что в новом образе Киркоров похож на древнегреческого поэта Эзопа. На слова Урганта «Мы шутили монолог, и заходит старик белый с бородой. Я говорю: «Вы кто?». Он ответил: «Я – Эзоп»», Галкин парировал «А я думал, Филипп».

Он также добавил, что рано или поздно это должно было случиться с Киркоровым.





