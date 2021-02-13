Почти 90% петербуржцев платят за проезд без напоминания

В Санкт-Петербурге осуществляется работа системы в общественном транспорте без работы кондуктора. Эксперты провели анализ и пришли к промежуточному итогу исследования.



Информация об этом появилась вчера, в пятницу, 12 февраля на официальном Telegram-канале комитета по транспорту города Санкт-Петербурга. На основе информации от комитета, на данный момент в городе осуществляют работу несколько автобусных, троллейбусных и трамвайных линий без работы контролеров.

По итогам исследования, 89 процентов пассажиров платят за проезд без напоминаний.

Остальные же покупают билеты после того, как им подскажет контролёр. По итогу, более всего дисциплину проявили горожане, обладающие картой "Подорожник", а также владельцы льготного проезда. Проехать зайцем, то есть без билета, делают попытки те, кто оплачивают проезд за наличный расчёт или обычной банковской картой.