В дома Адмиралтейского района вернули отопление

В дома Адмиралтейского района города Санкт-Петербурга, которые вчера остались без отопления из-за произошедшего дефекта трубы, вернули отопление.

В пресс-службе "Теплосети" проинформировали, что 13 февраля в 3 часа ночи, с опережением назначенного времени, рабочие закончили ремонтные работы у дома №28 на улице Декабристов.

Входе работ были заменены почти два метра дефектного трубопровода, после ремонтных работ система отопления была переведена в свой нормальный режим.

В пресс-службе подчеркнули, что если прекратилась подача горячей воды, а также нет тепла в квартирах, то необходимо обратиться в управляющую компанию.