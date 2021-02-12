В центре Петербурга появились металлические ограждения

На Дворцовой площади и у Гостиного двора появились ограждения. Кроме того, на улицах города можно обнаружить полицейские автомобили, спецтранспорт силовиков и множество автобусов.

В социальных сетях жители Северной столицы выражают недоумение по поводу происходящего. Петербуржцы переживают, что город снова заблокируют, как это было в прошлые выходные. Тогда в Петербурге закрыли две центральные станции метро – «Невский проспект» и «Гостиный двор». Как отмечали в транспортном комитете, данные меры предприняли по просьбе правоохранителей. Многие петербуржцы переходили Невский по льду, нарушая запрет властей и рискуя собой.