13 ветеранам Афганской войны выдали квартиры в Петербурге

В пятницу, 12 февраля, ветеранам войны в Афганистане торжественно вручили ключи и документы от новых квартир.

По информации, которая была предоставлена пресс-службой Смольного, 13 солдатских семей были обеспечены жилплощадью. Торжественную церемонию провели накануне 32-й годовщины вывода советских войск из Республики Афганистан. Губернатор Северной столицы Александр Беглов, присутствовавший на мероприятии, напомнил о том, что ветераны с честью выполнили свой бойцовский долг.

Ветеранам выделили 9 однокомнатных, 2 двухкомнатные и 2 трехкомнатные в новых домах, которые располагаются в Выборгском, Красногвардейском, Красносельском и Пушкинском районах Санкт-Петербурга.