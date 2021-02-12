Строительные работы на Двинской улице приостановили

По информации, которая была предоставлена в администрации Кировского района, строительные работы у дома №8, в котором образовалась трещина, были приостановлены 12 февраля.

Специалисты, осуществившие визуально обследование жилого дома, установили, что трещины разошлись от 1 до 3 мм в результате стройки. Сообщается, что угрозы обрушения здания нет.

Для того, чтобы снять социальное напряжение, было принято решение о приостановке строительных работ до того момента, пока не будет получено официальное заключение строительной экспертизы обследования здания.