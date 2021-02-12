В Петербурге могут появиться круглогодичные террасы у ресторанов и кафе

12 февраля, в пятницу, петербургский комитет по законодательству ЗакСа одобрил законопроект, разрешающий заведениям общепита работать круглый год на территории вне помещений. Об этом сообщает Денис Четырбок, депутат ЗакСа Петербурга.

Законопроект должен поддержать кафе и рестораны, пострадавшие в период пандемии коронавирусной инфекции. Данное нововведение разработано в виде эксперимента, который продлится до 2023 года. По результатам наблюдений будет решено, продлевать ли инициативу или прекратить.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал о снятии ограничений в Северной столице с 12 февраля.