Петербуржцы подали 3 тыс. заявлений в ЗАГС на летний период

В комитете по делам записи актов гражданского состояния Санкт-Петербурга сообщили, что в Северной столице будущие молодые семьи подали во Дворец бракосочетания на летний период уже 3 тысячи заявлений на заключение брака.

Также сообщается, что почти 75% процентов заявлений, которые подали будущие молодожены, были присланы через единый портал государственных и муниципальных услуг.

Для того чтобы подать заявление на заключение брака на летний период, петербуржцы выстраивались в огромные очереди, даже несмотря на мороз на улице. Напомним, что прием заявлений на июнь 2021 года осуществлялся 3 февраля, на август — 10 февраля.