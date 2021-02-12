Петербуржцы смогут стерилизовать своих питомцев по низкой цене

В Санкт-Петербурге собираются провести бесплатную кастрацию бездомных кошек. Сообщается, что сейчас в Северной столице насчитывается не менее 250 тысяч домашних собак и почти миллион кошек.

Юрий Андреев, начальник управления ветеринарии Петербурга, сообщил, что с 23 по 24 февраля каждый петербуржец сможет по низкой цене стерилизовать своих домашних питомцев. Акция будет проходить в рамках всемирного дня кастрации и стерилизации.

«Безнадзорные и подвальные кошки по-прежнему будут кастрироваться за счет бюджета, в настоящее время размещена конкурсная процедура, мы ожидаем в начале марта подведение итогов, пока это 800 кошек», — заявил ветеринар.