На двух станциях петербургского метро будут проводиться ремонтные работы

В Санкт-Петербургском метрополитене не двух станциях собираются сделать ремонт. Государственная административно-техническая инспекция уже выдала документацию, которая разрешает проведение капитального ремонта эскалатора на станциях петербургской подземки «Садовая» и «Петроградская».

Кроме того, в пресс-службе госинспекции сообщили, что уже выданы ордера на размещение оборудования и строительных материалов. Заказчик — ГУП «Петербургский метрополитен».

На станции «синей» ветки работы будут проводиться с 1 апреля до 20 сентября, на «фиолетовой» — с апреля по конец июня.