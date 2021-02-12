В судах Петербурга рассказали об оправданиях задержанных на митингах

Во время несогласованных акций протеста, которые проходили 23 и 31 января в Санкт-Петербурге, было вынесено около 1200 постановлений об административных правонарушениях. В объединенной пресс-службе городских судов рассказали, какие оправдания находили задержанные.

Большинство человек сказало, что вышло на улицы из любопытства. Другая участница митинга заявила, что никогда в жизни не видела, как полиция задерживает людей.

Во время судов большая часть петербуржцев говорила, что они вышли на акцию протеста не в поддержку Алексея Навального. Один из участников рассказал, что вышел на улицу за свободу слова.

Другие люди ссылались на то, что они случайно попали на митинг.