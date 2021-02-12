В Петербурге на Двинской улице начал рушиться жилой дом

В Санкт-Петербурге на Двинской улице, на доме №8 начали расширяться трещины. Большинство жителей дома начали уходить из своих квартир, так как боялись, что здание может рухнуть. На место прибыли экстренные службы.

Прибывшие специалисты заявили, что пятиэтажное здание не представляет пока никакой опасности. Как известно, трещины идут с пятого до третьего этажа.

Маяки, которые предназначены для слежения за состоянием дома и были установлены в январе, провалились, и пришлось устанавливать новые. Многие жители дома считают, что трещины на здании увеличиваются из-за проходящей в 10 метрах стройке. Также жильцы подметили, что месяц назад в доме произошла еще и утечка газа.