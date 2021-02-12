На учителя ОБЖ, домогавшегося до школьницы, завели уголовное дело

В четверг, 11 февраля, пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по Санкт-Петербургу сообщила, что следователи возбудили уголовное дело в отношении учителя ОБЖ, который приставал все время к несовершеннолетним школьницам во время занятий.

Следствие уверяет, что мужчина приставал к девушкам во время факультативных занятий. На данный момент преподаватель задержан. Сейчас сотрудники СК выбирают меру пресечения для 61-летнего подозреваемого.

Уголовное дело возбудили после видео, на котором педагог начинает приставать к школьнице и обнимать ее.