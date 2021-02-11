Письмо Боярскому, связь фауны Арктики с очками Княгинина и "Христос" у Лубянки

Информационный портал "Санкт-Петербург.ру" продолжает серию публикаций с обзором постов политического сегмента петербургского Телегама. Заметим, что активность каналов сегодня не очень высокая. Авторы вероятно замерли в ожидании крупных предвыборных передвижений, которые по их же собственному предположению должны начаться на следующей неделе.
SpbGovno (@spbgovno) сегодня рассуждает на тему недавнего слуха по поводу возможного возвращения в город сенатора Андрея Кутепова и депутата Госдумы Сергея Боярского. Обоих телеграм-каналы постоянно пророчат на место спикера Законодательного Собрания Вячеслава Макарова. Однако, реальных тому подтверждений в политическом поле города пока не наблюдается.
Авторы канала рассказывают, что новость о вероятном назначении была будто бы воспринята буквально окружением депутата ЗакСа Александра Тетердинко. Помощники якобы написали обоим предполагаемым кандидатам в спикеры некие приветственные письма. Вот только перепутали адресатов как в том анекдоте про Пупу и Лупу. Боярский якобы получил письмо за Кутепова, который тоже принял депешу. Но уже за Сергея Михайловича. Казус, однако. Вот только было ли это на самом деле - оставим на совести авторов поста.
Канал МСК (@mishanetupi) по-прежнему рейтингует вице-губернаторов. Политические очки по мнению авторов канала в этот раз заработали Эдуард Батанов, Владимир Княгинин и Евгений Елин. А все из-за создания лаборатории по исследованию флоры Арктики, которая вероятно будет создана Петербургом совместно с Якутией. Не будем переоценивать значимость этого события следом за телеграм-каналом, но растительная жизнь подо льдом, приносящая политические баллы выглядит несколько странно.
Ротонда (@rotondamedia) сегодня возвращается к истокам политического активизма, с которого автоки этого канала Ксения Клочкова и Мария Карпенко начинали свою работу в телеграм-пространстве. Девушки сегодня рассказывают о возможном повторе акции активиста Павла Крисевича на Лубянской площади в Москве. В Петербурге художника помнят благодаря перфомансу у Окружного Военного суда, к решетке которого он приковал себя наручниками летом прошлого года.
Так вот, вероятно действо у здания ФСБ с "распятием Иисуса над горящими папками с делами" хотят повторить и сделать фотосессию. Авторские права на эти карточки будто бы выкупил за 150 тыс. рублей петербургский коллекционер современного искусства — управляющий партнер аудиторско-консалтинговой группы «Прайм Эдвайс» Денис Химиляйне. Любопытное приобретение. Особенно, если принимать в расчет тот факт, что компания упомянутого адвоката занималась юридическим сопровождением дел некоторых местных бизнесменов. Например, она работала с предпринимателем Артуром Кириленко. Последний много лет прожил за границей после начала уголовного дела в отношении компании "Строймонтаж", которую он основал вместе с известным олигархом Серегеем Полонским.
Письмо Боярскому, связь фауны Арктики с очками Княгинина и "Христос" у Лубянки
О чем пишет политический Телеграм Петербурга.
Информационный портал "Санкт-Петербург.ру" продолжает серию публикаций с обзором постов политического сегмента петербургского Телегама. Заметим, что активность каналов сегодня не очень высокая. Авторы вероятно замерли в ожидании крупных предвыборных передвижений, которые по их же собственному предположению должны начаться на следующей неделе.
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