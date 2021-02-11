Живая пациентка была признана умершей из-за ошибки в документах

В Санкт-Петербурге произошла путаница с именами скончавшейся и живой пациенток.

В одной из городских больниц сотрудники перепутали документацию, по итогу две пожилые пациентки были перепутаны. Одна из пациенток признана умершей, а другая выздоровела. Но поскольку произошла ошибка в бумагах, пациенток поменяли между собой.

В итоге, родственники выздоровевшей пациенты были оповещены о том, что она скончалась. При всём при этом, родственники произвели похороны женщины. А родственники умершей пациентки были оповещены о выздоровлении, поэтому прибыли в больницу забрать женщину, там уже было выяснено, что перед ними чужой человек.

Тогда и стало ясно, что произошло - документы пациенток были спутаны между собой.