Суд сократил срок арест рэпера Славы КПСС до одних суток за хулиганство

По решению суда время ареста рэпера Слава КПСС (творческий псевдоним Вячеслава Машнова, также имеет известность как рэпер Гнойный) с семи суток до одних. Об этом 11 февраля проинформировали в объединённой пресс-службе судов города Санкт-Петербург в своём Telegram-канале.

Слава КПСС накануне днём был задержан, а в последствие арестован на срок семь суток по факту мелкого хулиганства.

Хулиган был доставлен в отделение полиции шестого февраля. На своих страницах в социальных сетях рэпер Гнойный поделился о том, что причиной, по которой его задержали, стало выкрикивание нецензурной брани. Рэпер выкрикивал нецензурные слова второго февраля в ходе несанкционированной акции в Санкт-Петербурге.