Пассажиры петербургского метро не смогли пополнить «Подорожник» картой из-за сбоя

Пассажиры петербургского метрополитена сообщили о сбое в работе с пополнением проездной карты "Подорожник".

Жалобы поступили от тех, кто совершали попытки пополнения баланса проездного при помощи банковской карты. Петербуржцы попробовали оплату проездного на трёх станциях городского метрополитена: "Чёрная речка", "Кировский завод", "Ленинский проспект".

По сообщениям из пресс-службы городского метрополитена, информацию о сбое подтвердили.. Более того, данная ситуация произошла не только в автоматах самостоятельной оплаты, но также и на кассах. Пресс служба сообщает, что неисправность устраняют.

Данный случай уже не первый раз происходит с начала февраля. В кассах метрополитена временно не было возможности оплаты банковской картой четвёртого февраля. Однако в электронных терминалах эта функция продолжала быть доступной.