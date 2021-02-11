Петербургского учителя ОБЖ обвиняют в домогательствах к школьницам

В Санкт-Петербурге в одной из городских гимназий громко обсуждают учителя ОБЖ. Согласно рассказам школьниц, преподаватель все время домогается до школьниц.

Незадолго до этого, в социальных сетях появилось видео, на котором видно, что какой-то мужчина, похожий на учителя ОБЖ, обнимает несовершеннолетнюю школьницу. Одна из учениц школы рассказала, что на видео была девушка, которая учится в 8 классе.

Кроме того, еще четыре школьницы подтвердили, что мужчина приставал к ним.

Свою вину педагог отрицает. Накануне учителя уволили из школы.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что на Богословском кладбище неизвестный напал на девушку и украл все ее вещи.