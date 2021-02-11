На предприятие, неправильно утилизировавшее опасные отходы, наложили крупный штраф

От жителей Красногвардейского района Санкт-Петербурга в комитет по природопользованию поступили многочисленные жалобы на одно из предприятий. Люди сообщали, что в воздухе все время пахло гарью. Сотрудники ведомства выяснили, что это предприятие является котельной, где сжигали полиэтиленовую пленку, а также обрезки древесно-стружечных плит, которые были пропитаны формальдегидными смолами.

Выяснилось, что этим отходам присвоен 4 и 5 класс опасности, которые при сгорании выделяют опасные вещества. Для того, чтобы безопасно и правильно их утилизировать, необходимы специальные установки.

В итоге на юридическое лицо предприятия наложили штраф в размере 100 тысяч рублей.