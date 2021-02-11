Реставрация дома Набоковых в Петербурге планируют завершить к сентябрю

Пресс-служба городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) сообщила, что в Санкт-Петербурге реставрация дома Набоковых, находящийся на Большой Морской улице, будет завершена к сентябрю.

Реконструкция здания идет с 2014 года. Проводился ремонт цокольного, второго и третьего этажей, а также парадной лестницы дома

Сергей Макаров, председатель комитета по охране памятников истории и культуры, осмотрел ход реставрации. Он сообщил, что во время работ были найдены фрагменты исторической отделки, которые были найдены под поздними наслоениями.