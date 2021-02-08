Петербуржца оштрафовали на 15 тыс. за использование песен группы «Голубые береты»

В Санкт-Петербурге Василеостровский районный суд оштрафовал мужчину на 15 тысяч рублей за то, что он брал деньги за исполнение песен группы «Голубые береты» в сауне в караоке.

Пресс-служба городских судов города сообщает, что петербуржец незаконно хранил на своем музыкальном автомате песни музыкальной группы. Для того, чтобы спеть хоть одну композицию из репертуара армейского коллектива, гостю необходимо было внести отдельную плату.

В итоге на мужчину возбудили уголовное дело по ч.2 ст.146 УК РФ «Нарушение авторских прав», а также выписали штраф на сумму 180 тысяч рублей.