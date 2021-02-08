Рестораторы Петербурга призывают Смольный оценить ущерб бизнесу от перекрытия трасс

Санкт-Петербургские бизнесмены обратились в Смольный с целью, чтобы они оценили ущерб, который был нанесен общепитам из-за перекрытия трасс во время проведения митингов.

Росгвардия и ОМОН с 31 декабря перекрывают улицы города на выходные из-за проходящих или возможных массовых акций. Из-за этого сильно страдает бизнес в Петербурге.

Рестораторы Северной столицы жалуются, что из-за этих ограждений силовиками, петербуржцы не могут попасть в кафе и рестораны, которые находятся на Невском проспекте и других центральных улицах.

