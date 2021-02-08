Беглов поручил ввести усиленный режим отопления в домах

Губернатор Санкт-Петербурга, Александр Беглов, в понедельник, 8 февраля, поручил ввести усиленный режим работы энергокомплекса в связи с сильными морозами. Поэтому в домах петербуржцев станет теплее.

«В морозную погоду возрастают нагрузки на все инженерные системы. Сейчас очень важно обеспечить бесперебойное снабжение жилых домов и социальных объектов, всех предприятий и организаций электроэнергией, газом, теплом, холодной и горячей водой», — сообщил глава города.

Кроме того, со вторника, с 9 февраля, будут запрещены любые работы, которые могут ограничить работу энергоснабжения. Также усилят контроль за эксплуатацией комплекса.