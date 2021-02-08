Строительство двух новых веток петербургского метро опять перенесли

В Санкт-Петербурге Смольный вновь перенес строительство продолжения Правобережной ветки петербургского метро, а также постройки новой Красносельско-Калининской линии. Теперь в контрактах подписана новая дата окончания работ.

Дирекция транспортного строительства и «Метрострой» подписывали дополнительные соглашения в конце прошлого года. В итоге после подписания в обоих контрактах дата завершения строительных работ стоит на 15 декабря 2024 года. Причина — уменьшение лимитов бюджетных обязательств.

Также отметим, что это уже не первый перенос строительных работ данных участков линии метрополитена. Оранжевую и коричневую ветки должны были сдать еще в 2019 году, но потом окончание работ перенесли на 2022 год.