Московский суд Петербурга оштрафовал СЗППК за травмирование пассажирки

На одной из пригородных станций Санкт-Петербурга, пассажирка электропоезда получила травма при выходе из вагона. Инцидент произошел из-за того, что поезд остановился без пассажирской платформы. Женщина оценила моральный вред в 500 тыс. рублей.

Потерпевшая подала иск в Московский районный суд Петербурга на АО «Северо-Западную пригородную пассажирскую компанию». В итоге судья вынес вердикт о том, что железнодорожная компания должна компенсировать пассажирке моральный вред.

В свою очередь, СЗППК вину признавать не собиралась. Организация ссылалась на то, что виноват был не машинист поезда, а то, что на станции Кушавера отсутствовала посадочная платформа. Поэтому ответственность за причиненный ущерб женщине должен нести владелец инфраструктуры РЖД.





