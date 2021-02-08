Благодаря прокуратуре Петербурга ребенок получил деньги на дорогое лекарство

В Санкт-Петербурге родители тяжелобольного ребенка обратились в прокуратуру за помощью. Пресс-служба надзорного ведомства 8 февраля сообщила, что генеральная прокуратура России помогла ребенку получить дорогостоящие лекарства.

Прокуратура провела проверку и выяснила, что дитя страдает редким генетическим заболеванием, для лечения которого нужны очень дорогие медикаменты. В итоге для ребенка закупили лекарств на общую сумму более 2 млн рублей.

Кроме того, стоит отметить, что городское ведомство помогло еще двум детям из Северной столицы лекарственными препаратами.