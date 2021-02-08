В Московском районе построят новую школу, на месте старого мясокомбината

В Санкт-Петербурге в Московском районе на месте бывшего мясокомбината «Самсон» собираются построить новую школу. Такое решение о выделении земельного участка под строительство образовательного учреждения принял губернатор Петербурга Александр Беглов.

Предполагается, что школа будет рассчитана на 1125 мест.

Глава города заявил, что в этом квартале школа крайне необходима. Также градоначальник добавил, что нужно привлекать инвесторов, а также поощрять строительство социальных объектов.

Кроме того, в Московском районе планируется построить еще две школы, а также поликлинику и три детских сада.