Максим Фадеев считает, что Егор Крид не будет хорошим наставником в шоу "Голос. Дети"

Продюсер и композитор Максим Фадеев считает решение руководства Первого канала назначить Егора Крида наставником в шоу «Голос. Дети» ошибкой.

Сам Фадеев ранее являлся членом жури шоу. Однако, Крид, по словам продюсера, не станет хорошим наставником и не может сделать правильный выбор. Фадеев отметил, что музыканту самому нужен авторитетный учитель, ведь он знаменит тем, что употребляет нецензурные слова в своих песнях, а также имеет вызывающий стиль в одежде и маникюр.

Фадеев добавил, что не претендует на роль члена жюри в шоу, после скандала с дочкой Алсу Микелой и ее нечестной победой в шоу благодаря «накрученным» голосам.