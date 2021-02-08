Дана Борисова отреагировала на слив видео а-ля Дзюба

Видео было снято много лет тому назад. Дана уверена, что кадры опубликовала Анна Калашникова. Между девушками произошла ссора. При этом Борисова довольно спокойно отреагировала на появление в интернете видеоматериала.



Очередной "сенсацией интернета" следом за футболистом Артемом Дзюбой стало подобное же интимное видео, только в главной его роли - популярная ведущая Дана Борисова. Сама теледива ничуть не стесняется того, что кадры были слиты. Она согласилась с тем, что они подлинные. Только сделаны они были около семи лет тому назад. Как раз в то самое время Борисова была не в совсем адекватном состоянии.



«Это мое прошлое, я его приняла, - сказала ведущая. - Желаю всем такого же здорового отношения к своим ошибкам».



Борисова уверена, что видео слила певица Анна Калашникова. Тем более она сама говорила о том, что такие кадры у нее есть в интервью YouTube-канала «Алена, блин!».



Заметим, что Дана конфликтует не только с Калашниковой. Постоянные пикировки у нее происходят и с известной балериной Анастасией Волочковой.