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Дана Борисова отреагировала на слив видео а-ля Дзюба

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© Фото: instagram.com

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Популярная телеведущая призналась, что видео настоящее.

Видео было снято много лет тому назад. Дана уверена, что кадры опубликовала Анна Калашникова. Между девушками произошла ссора. При этом Борисова довольно спокойно отреагировала на появление в интернете видеоматериала.

Очередной "сенсацией интернета" следом за футболистом Артемом Дзюбой стало подобное же интимное видео, только в главной его роли - популярная ведущая Дана Борисова. Сама теледива ничуть не стесняется того, что кадры были слиты. Она согласилась с тем, что они подлинные. Только сделаны они были около семи лет тому назад. Как раз в то самое время Борисова была не в совсем адекватном состоянии.

«Это мое прошлое, я его приняла, - сказала ведущая. - Желаю всем такого же здорового отношения к своим ошибкам».

Борисова уверена, что видео слила певица Анна Калашникова. Тем более она сама говорила о том, что такие кадры у нее есть в интервью YouTube-канала «Алена, блин!».

Заметим, что Дана конфликтует не только с Калашниковой. Постоянные пикировки у нее происходят и с известной балериной Анастасией Волочковой.

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