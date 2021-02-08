YouTube заблокировал одно из самых популярных видео Навального

Видео "Я позвонил своему убийце. Он признался", опубликованное на официальном канале оппозиционера Алексея Навального, было заблокировано видеохостингом YouTube. К моменту блокировки видео набрало более 27,6 миллионов просмотров, став одним из самых популярных видеороликов Навального.

По информации, отображающейся вместо ролика на YouTube, видео было заблокировано в связи с нарушением авторских прав. Материалы видео, как говорится в сообщении, принадлежат пользователю ViacomCBS.

Напомним, в видео показано, как Навальный, представившись руководителем спецслужбы, разговаривает по телефону, обсуждая с собеседником обстоятельства происшествия 20 августа, когда оппозиционер впал в кому.