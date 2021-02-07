Перекрывавшие улицы Петербурга силовики, постояли и уехали

В Санкт-Петербурге сотрудники силовых структур сняли оцепления, которые были установлены по непонятной причине в некоторых районах города. Второй день подряд сотрудники правоохранительных органов выходят на улицы для защиты от воображаемой несанкционированной акции.

В итоге, полицейские просто стоят и мерзнут на улице, к тому же, еще и перекрывают дороги, мешая проходу граждан.

К 15:00 количество сотрудников силовых структур стало меньше, и они задержали двух проходивших рядом молодых людей, чтобы установить их личность.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что в центре Петербурга у Гостинного двор, а также на пересечении Садовой улицы и Невского проспекта, были замечены машины Росгвардии и ОМОНа.