На территории оборонительного рубежа «Ижора» собираются построить храм

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга заявил о постройке храма на территории между Купчинскими карьерами и прилегающей к музею ДОТ №204. В том случае, если идея с постройкой будет одобрена, то помимо церкви на этой земле появится еще и автостоянка на 30 мест, а также подъездная дорога.

В ведомство уже поступило огромное количество заявок от жителей города об отмене постройки. Строительством будет заниматься компания «Просторы-2», которая занимается еще и проектом планировки домов на Софийской улице.

Также отметим, что приход храма Дмитрия Солунского в социальной сети «ВКонтакте» призвал поддержать строительство новой церкви.