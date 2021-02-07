У петербуржца изъяли львенка, которого он незаконно привез в город

В Санкт-Петербурге сотрудники городской прокуратуры выявили факт незаконного ввоза в Северную столицу детеныша льва.

В природоохранной прокуратуре сообщили, что к проверке соблюдения законодательства о животном мире и ветеринарного законодательства привлекли специалистов Росприроднадзора, а также полицейских.

«В ходе проверки установлен факт ввоза львёнка на территорию города, его дальнейшего содержания и использования в отсутствие правоустанавливающих документов», — заявили в петербургской прокуратуре.

В итоге сотрудники изъяли львенка у незаконного владельца. Дикого зверя отправили на временное содержание в карантинный центр диких животных «Велес».