Комздрав Петербурга собирается возобновить диспансеризацию

Глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербургу Дмитрий Лисовец выступил с новым предложением. Глава ведомства сообщи, что в Северной столице планируется возобновление диспансеризации, которая была приостановлена 14 ноября 2020 года из-за высокой заболеваемости коронавирусной инфекцией.

«Сложно переоценить значимость диспансеризации, которая играет ведущую роль в выявлении серьезных заболеваний, в первую очередь – онкологических и сердечно-сосудистых», — заявил Лисовец.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что в городе на Неве освободилось 45% коек-мест от всего фонда.