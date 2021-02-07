К мемориалу жертвам политических репрессий принесли фотографию Немцова

6 февраля, в субботу, жители Петербурга принесли цветы в память о жертвах политических репрессий. Граждане почтили память у «Метафизических сфинксах» на Воскресенской набережной, а также у Соловецкого камня на Троицкой площади.

Петербуржцы принесли цветы и свечи, а также воздушный шарик красного цвета. К мемориалу принесли и две фотографии – Бориса Немцова и Анны Политковской.

«Был застрелен шестью выстрелами в спину 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту», - такую надпись оставили под фотографией политика.

Кроме того, активисты поместили плакат в венок из колючей проволоки. На плакате была надпись «нельзя повторять».

Известно, что на место прибыли сотрудники правоохранительных органов и у памятников не осталось активистов, а также плаката и фотографий.