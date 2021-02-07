Активисты передали Александровской больнице две тонны питьевой воды

Волонтеры, ранее оказывавшие помощь Боткинской больнице и городской больнице №33, а также НИИ скорой помощи им. И.И.Джанелидзе, 7 февраля помогли Александровской больнице. Об этом сообщает пресс-служба «Единой России».

Активисты Волонтерского центра «Молодой Гвардии Единой России» и «Единой России», а также депутат ЗакСа Игорь Высоцкий передали две тонны питьевой воды Александровской больнице. Воду передали в рамках акции «Спасибо врачам».

Главврач больницы Юрий Линец передал благодарность за переданную воду, так как в больнице крайне нуждались в ней. На данный момент в стационаре находится много людей, а также медперсонал.