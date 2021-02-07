Беглов поздравил с 30-летием Хиротонии митрополита Ладожского Варсонофия

Губернатор Петербурга Александр Беглов встретился с митрополитом Варсонофием и поздравил его с 30-летием Хиротонии. Кроме того, глава города принял участие в божественной литургии. Об этом сообщает пресс-служба правительства Северной столицы.

Воскресным утром в Казанском соборе прошла служба митрополита Варсонофия. В божественной литургии принял участие лично Александр Беглов. Кроме того, он поблагодарил митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского за соблюдение противоэпидемиологических мер и понимание.

«Ваша жизнь — пример беззаветного служения Русской Православной Церкви. Вы всегда несли веру православную и помогали людям, — заметил Александр Беглов.

Напомним, Хиротония – это обряд посвящение человека и наделение его дарами Святого Духа. Человек, прошедший обряд, имеет право совершать обряды и таинства.