В соцсетях негодуют, как власти города показали Петербургу свои полномочия

Пользователи социальных сетей из Санкт-Петербурга так и не поняли, по какой причине город в выходной день, в субботу, оказался перекрыт "транспортной осадой".



Пользователи пишут: "На Фурштатской из-за перекрытия не можем попасть на бракосочетание", - жалуются горожане. Также пишут, что структуры не пропускали машину медицинской помощи: "Скорую на Восстания даже заставили ждать - не пропускали от Жуковского".



Другие горожане вспомнили и пожалели росгвардию и полицейских, которые с утра стоят на таком сильном морозе: "Они ж тоже люди..."."Всё же перекрыли центр... Никаких демонстраций, протестующих", — отметили шестого февраля жители города.