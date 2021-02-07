Репера Славу КПСС выпустили из отдела полиции после задержания на митинге

Вячеслав Машнов, более известный как репер Гнойный, Слава КПСС и Соня Мармеладова, был отпущен из полиции после составления протокола о мелком хулиганстве и нарушении общественного порядка.

Задержание «звезды» состоялось после акции в поддержку Алексея Навального, которая состоялась в Петербурге 2 февраля. Однако сегодня, 7 февраля, репер разместил в своем твитере информацию об освобождении.

«…на свободе! Суд в среду. Всем спасибо!» — написал репер.

Известно, что протокол в отношении Вячеслава Машкова составлен за нарушение общественного порядка и неуважения к обществу. Кроме того, полиция утверждает, что репер, двигаясь по Невскому проспекту, громко выкрикивал нецензурную лексику.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал о задержании репера Славы КПСС, доставленного в 78-е отделение полиции.