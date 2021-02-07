В Петербурге стационары экстренной помощи не справляются с количеством пациентов

В Санкт-Петербурге стационарные приёмные отделения экстренной помощи, которые ведут свою работу с пациентами без коронавирусной инфекции, кое-как справляются с потоком новых пациентов.

Жители Санкт-Петербурга, у которых обнаружены жалобы на другие заболевания, кроме коронавирусной инфекции, скорая медицинская помощь доставляет в три городских больничных стационара, а именно - в Городскую больницу № 26, НИИ скорой помощи имени Джанелидзе и Елизаветинскую больницу.

Как информирует "Доктор Питер", для пациентов, у которых наблюдаются общесоматические патологии, в Санкт-Петербурге доступно три тысячи мест - остальные либо перепланированы на работу с "коронавирусными" пациентами, либо ведут дежурство по своим профилям.