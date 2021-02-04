Госдума настаивает на отмене реформы техосмотра, вступающей в силу с 1 марта

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов считает, что техосмотр должен быть отменен.

На сайте политика был опубликован документ, содержащий информацию о том, что реформа, которая должна вступить в силу с 1 марта, является выгодной только для определенных лиц. Миронов убежден в том, что новая система бессмысленна: большинство граждан приобретают диагностические карты, отдав за них деньги и при этом не проходя техосмотр. Новая система, по мнению политика, лишь приведет к росту затрат автовладельцев.

Миронов настаивает на смещении принятия системы на год. Он также отметил, что партия считает, что техосмотр следует оставить лишь для такси.